Irama si lascia andare: “Vi racconterò tutto, con calma” (Di martedì 14 luglio 2020) Irama non è di certo un ragazzo che si lascia andare spesso, che ama parlare di sé (figuriamoci della sua fidanzata!). Ha sempre preferito fare musica o impegnarsi per diventare la voce di qualcuno: basti pensare all’ultima esibizione fatta ad Amici Speciali dedicata a George Floyd, dove ha toccato, con sorprendente maturità, temi scottanti come … L'articolo Irama si lascia andare: “Vi racconterò tutto, con calma” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

milada_vrbova : RT @CClub1989: ??Anche se brucia un taglio passa, lo so, ma lascia un segno dentro di me.?? (Irama). Buongiorno #CanYaman #ÖzgürAtasoy #BayY… - Tonia83971674 : RT @CClub1989: ??Anche se brucia un taglio passa, lo so, ma lascia un segno dentro di me.?? (Irama). Buongiorno #CanYaman #ÖzgürAtasoy #BayY… - Justyna43799875 : RT @CClub1989: ??Anche se brucia un taglio passa, lo so, ma lascia un segno dentro di me.?? (Irama). Buongiorno #CanYaman #ÖzgürAtasoy #BayY… - somayeh48201 : RT @CClub1989: ??Anche se brucia un taglio passa, lo so, ma lascia un segno dentro di me.?? (Irama). Buongiorno #CanYaman #ÖzgürAtasoy #BayY… - CClub1989 : ??Anche se brucia un taglio passa, lo so, ma lascia un segno dentro di me.?? (Irama). Buongiorno #CanYaman… -

Ultime Notizie dalla rete : Irama lascia Irama si lascia andare: “Vi racconterò tutto, con calma” Gossip e Tv Irama si lascia andare: “Vi racconterò tutto, con calma”

Irama non è di certo un ragazzo che si lascia andare spesso, che ama parlare di sé (figuriamoci della sua fidanzata!). Ha sempre preferito fare musica o impegnarsi per diventare la voce di qualcuno: b ...

AirPlay radio: Irama primo, sul podio Ferro & Jovanotti e Boomdabash & Amoroso

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 27.2020 (dal 26 giugno al 2 luglio giugno 2020) che vede salire al primo posto Mediterranea di Ir ...

Irama non è di certo un ragazzo che si lascia andare spesso, che ama parlare di sé (figuriamoci della sua fidanzata!). Ha sempre preferito fare musica o impegnarsi per diventare la voce di qualcuno: b ...È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 27.2020 (dal 26 giugno al 2 luglio giugno 2020) che vede salire al primo posto Mediterranea di Ir ...