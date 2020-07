Inzaghi rilancia: 'Gruppo compatto, a Udine faremo bene' (Di martedì 14 luglio 2020) Una reazione d'orgoglio. E' quello che Simone Inzaghi chiede alla Lazio domani sera ad Udine. Per ricominciare a fare punti e blindare la zona Champions, per lo scudetto il discorso sembra ormai ... Leggi su gazzetta

Una reazione d'orgoglio. E' quello che Simone Inzaghi chiede alla Lazio domani sera ad Udine. Per ricominciare a fare punti e blindare la zona Champions (per lo scudetto il discorso sembra ormai chius ...ROMA - Obiettivo rilancio per la Lazio contro il Sassuolo all’Olimpico. I biancocelesti di Inzaghi sono a caccia di punti per tornare sotto la Juve e tenere lontane Atalanta e Inter. Danilo Cataldi, p ...