In Francia un caso di trasmissione intraplacentare del coronavirus (Di martedì 14 luglio 2020) AGI - Contrariamente a quanto fin qui ritenuto è possibile che il virus Sars-CoV 2 passi dalla madre al figlio in utero attraverso la placenta. Lo hanno scoperto un gruppo di ricercatori guidati da Daniele De Luca del Paris Saclay University Hospitals, Antoine Béclère Hospital, di Clamart, in Francia che, in un articolo pubblicato su Nature Communications danno notizia di un caso a cui hanno lavorato nei mesi scorsi. Precedenti studi hanno suggerito che può verificarsi la trasmissione perinatale (nel periodo immediatamente prima e dopo la nascita) della SARS-CoV-2, ma non è chiaro se ciò avvenga attraverso la placenta, attraverso il condotto uterino o come conseguenza dell'esposizione ambientale. Daniele De Luca e colleghi hanno presentato i risultati di un caso ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Francia caso In Francia un caso di trasmissione intraplacentare del coronavirus AGI - Agenzia Giornalistica Italia Banksy, torna a casa la ragazza del Bataclan

La “ragazza del Bataclan” torna a casa. Nel giorno della festa nazionale francese, con una cerimonia nello splendido Palazzo Farnese, l’Italia rende alla Francia un simbolo perduto dell’affetto con cu ...

IN CASO DI REVOCA PER ASPI UN DEFAULT DA OLTRE 19 MILIARDI

Un crack colossale e almeno ventimila posti di lavoro fra diretti e indotto. Sono questi i numeri che il consiglio dei ministri dovrà prendere in esame dovendo decidere se revocare o meno la concessio ...

