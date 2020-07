In Basilicata la stagione venatoria aprirà il 20 settembre (Di martedì 14 luglio 2020) La stagione venatoria 2020-2021 aprirà il prossimo 20 settembre e terminerà il 31 gennaio 2021, termine prorogato al 10 febbraio per la sola specie colombaccio. E’ quanto stabilito dal calendario venatorio regionale 2020-2021 approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Politiche agricole e Forestali, Francesco Fanelli. La Regione Basilicata, al fine di tutelare la fauna selvatica e le produzioni agricole sul territorio, consentirà il prelievo venatorio secondo il principio della caccia programmata e controllata con una serie di modalità elencate nel calendario venatorio che potrà essere consultabile on line sul sito istituzionale dell’ente. Per i cacciatori non residenti e non domiciliati in Basilicata, l’accesso agli ambiti ... Leggi su laprimapagina

amichesiparte : RT @NicolaValluzzi: Riappropriarsi dell’aria pulita, del verde dei boschi e del blu del cielo. Riparte la nuova stagione del Volo dell’Ange… - SalentoSport : #MOTORI – Riparte da #Torricella la stagione 2020 dell’automobilismo di Puglia e Basilicata - RoccoCillo : RT @NicolaValluzzi: Riappropriarsi dell’aria pulita, del verde dei boschi e del blu del cielo. Riparte la nuova stagione del Volo dell’Ange… - dony_467 : RT @NicolaValluzzi: Riappropriarsi dell’aria pulita, del verde dei boschi e del blu del cielo. Riparte la nuova stagione del Volo dell’Ange… - IsaGrassano : RT @NicolaValluzzi: Riappropriarsi dell’aria pulita, del verde dei boschi e del blu del cielo. Riparte la nuova stagione del Volo dell’Ange… -

Ultime Notizie dalla rete : Basilicata stagione Basilicata, approvato il calendario venatorio 2020/2021. Ecco il testo IoCaccio.it In Basilicata la stagione venatoria aprirà il 20 settembre

La stagione venatoria 2020-2021 aprirà il prossimo 20 settembre ... Francesco Fanelli. La Regione Basilicata, al fine di tutelare la fauna selvatica e le produzioni agricole sul territorio, consentirà ...

Un'estate con 18 club per Nicolaus

Costruire un’esperienza di vacanza sicura e piena di gratificazioni per adulti e bambini. E’ stato questo l’intento del Gruppo Nicolaus per la progettazione della stagione 2020. Ora il calendario dell ...

La stagione venatoria 2020-2021 aprirà il prossimo 20 settembre ... Francesco Fanelli. La Regione Basilicata, al fine di tutelare la fauna selvatica e le produzioni agricole sul territorio, consentirà ...Costruire un’esperienza di vacanza sicura e piena di gratificazioni per adulti e bambini. E’ stato questo l’intento del Gruppo Nicolaus per la progettazione della stagione 2020. Ora il calendario dell ...