Il rischio default per Autostrade (Di martedì 14 luglio 2020) C’è un buco da 10 miliardi se Autostrade perderà la concessione. A farne le spese sarebbero le principali banche italiane, la Bei e Cdp. Ma anche i piccoli risparmiatori che hanno investito in bond della società. Giovanni Pons su Repubblica illustra oggi le strade per arrivare alla revoca, che sono sostanzialmente due: un decreto ministeriale che aprirebbe la procedura di restituzione e che finirebbe con il pagamento dell’indennizzo. Oppure un decreto del presidente del Consiglio, più difficile da giustificare visto che manca la necessità e l’urgenza a due anni dal crollo del ponte Morandi. Ma in questo caso, spiega il quotidiano, la perdita della concessione per Aspi sarebbe immediata e senza un tempo intermedio per il passaggio delle consegne. Nel primo caso la continuità aziendale di Aspi non verrebbe messa ... Leggi su nextquotidiano

DPCgov : #13luglio ??Conoscere i georischi marini dei fondali italiani è l’obiettivo del progetto MaGIC. Grazie ai rilevament… - sole24ore : Autostrade-Atlantia: 19 miliardi di debiti a rischio default in caso di revoca - Agenzia_Ansa : #Aspi: 'Con revoca rischio default per 19 miliardi' #ANSA #Autostrade - klaretta2006 : RT @Miti_Vigliero: Autostrade-Atlantia: 19 miliardi di debiti a rischio default in caso di revoca A rischio anche un prestito obbligaziona… - Destradipopolo : #AUTOSTRADE, #CONTE STRILLA MA NON DECIDE LA PARTITA NON E’ PIU’ SOLO ITALIANA, IL PRESSING DEGLI INVESTITORI ESTER… -