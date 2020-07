Gran Premio di Ungheria: anteprima e dove vederlo (Di martedì 14 luglio 2020) La terza tappa del Mondiale di Formula 1, è il Gran Premio di Ungheria. Il circuito dell’Hungaroring potrebbe rappresentare il punto di svolta per la stagione della Ferrari. I tanto attesi aggiornamenti promessi dal team principal Binotto, dovrebbero essere applicati in questa tappa del Mondiale. La rossa ha bisogno di voltare pagina dopo il pomeriggio drammatico del Gran Premio di Stiria con entrambe le vetture fuori dopo soli cinque giri. Se la Ferrari deve ripartire, la Mercedes non vuole perdere il suo ottimo rullino di marcia. La scuderia anglo-tedesca occupa il primo posto nella classifica costruttori e Bottas il primo in quella piloti. Ad insediare le frecce nere ci saranno le due Red Bull di Albon e di Max Verstappen che nei due Gran Premi austriaci ha ottenuto ... Leggi su sport.periodicodaily

ScuderiaFerrari : Ecco il commento di @Marc_Gene sul Gran Premio di Stiria. #essereFerrari ?? #AustrianGP ???? - ScuderiaFerrari : All'Autodromo del Mugello il Gran Premio numero 1000 della Scuderia Ferrari ?????? - ScuderiaFerrari : .@marc_gene ci racconta come è andato il Gran Premio d'Austria ?? #essereFerrari ?? #AustrianGP ???? - deadellacaccia : TIRO A VOLO. GIOVANILE: PER IL PRIMO GRAN PREMIO IN GARA 228 GIOVANI LEVE - infoitsport : F1, disastro Ferrari nel Gran Premio di Stiria: rosse entrambe ritirate. VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Premio F1 | Gran Premio di Stiria: la Gara in DIRETTA – Vettel e Leclerc OUT Motorionline