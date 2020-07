Gina Lollobrigida, parla il figlio: “E’ una donna fragile” (Di martedì 14 luglio 2020) In un’intervista al Corriere della Sera Milko Skofic, figlio di Gina Lollobrigida racconta il difficile rapporto con sua madre, descrivendola oggi come una donna fragile… Andrea Milko Skofic, il figlio di Gina Lollobirigida, nato dal matrimonio tra la celebre attrice e l’attore e produttore sloveno Milko Skofic, è l’altra vittima in questa storiaccia di conti correnti aggrediti e manager improvvisati per avere tutti i beniArticolo completo: Gina Lollobrigida, parla il figlio: “E’ una donna fragile” dal blog Solodonna Leggi su solodonna

Notiziedi_it : Roma, “Circonvenzione di incapace”, rinviato a giudizio ex collaboratore di Gina Lollobrigida - clikservernet : Gina Lollobrigida, il figlio: “Dovevo capire che è manipolata quando ha licenziato Alma, la donna che le ha salvato… - Noovyis : (Gina Lollobrigida, il figlio: “Dovevo capire che è manipolata quando ha licenziato Alma, la donna che le ha salvat… - FQMagazineit : Gina Lollobrigida, il figlio: “Dovevo capire che è manipolata quando ha licenziato Alma, la donna che le ha salvato… - PaolaPArte : Milko, il figlio di Gina Lollobrigida: «La Lollo, madre testarda. Ma ora è diventata fragile» -

Ultime Notizie dalla rete : Gina Lollobrigida Milko, il figlio di Gina Lollobrigida: «La Lollo, madre testarda. Ma ora è diventata fragile» Corriere della Sera “Gina Lollobrigida è manipolata”/ Figlio Milko Skofic “I suoi soldi sono spariti e..”

Di sicuro per Milko Skofic questo è il primo segnale di qualcosa che non andava. Infatti il figlio dell’attrice ritiene che la madre sia stata poi gradualmente allontanata dalla sua famiglia. «Il nost ...

Gina Lollobrigida, il figlio: “Dovevo capire che è manipolata quando ha licenziato Alma, la donna che le ha salvato la vita”

“Mia madre mi manca, vorrei tornare a parlarle di fotografia come facevamo, oppure raccontarle dei miei viaggi. È sempre stata testarda, ma ora è divenuta fragile. A volte penso che avrebbe avuto biso ...

Di sicuro per Milko Skofic questo è il primo segnale di qualcosa che non andava. Infatti il figlio dell’attrice ritiene che la madre sia stata poi gradualmente allontanata dalla sua famiglia. «Il nost ...“Mia madre mi manca, vorrei tornare a parlarle di fotografia come facevamo, oppure raccontarle dei miei viaggi. È sempre stata testarda, ma ora è divenuta fragile. A volte penso che avrebbe avuto biso ...