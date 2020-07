Foibe, Salvini commenta la foto di Mattarella: “Un omaggio a chi aveva la ‘colpa’ di non essere comunista” (Di martedì 14 luglio 2020) “La metamorfosi di una questione storica”. Così Matteo Salvini ha commentato la foto destinata a diventare storica del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per mano con il presidente sloveno Borut Pahor davanti alla Foiba di Basovizza. “Quella della Foiba di Basovizza – ha detto il leader della Lega – non è una semplice fotografia: è una immagine che rende giustizia a tante donne e uomini che hanno pagato con la vita la “colpa” di non essere comunisti”. Dunque, secondo Matteo Salvini in quel momento si stavano omaggiando delle persone che avevano la colpa di “non essere comunisti” e non le vittime di un eccidio che ... Leggi su tpi

La metamorfosi di una questione storica. Così Matteo Salvini ha commentato il gesto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente sloveno Borut Pahor davanti alla foiba Basovizza ...

Mattarella, riconciliazione a Basovizza

ROMA. Più ancora della visita al Milite Ignoto, in piena pandemia e senza dignitari, nella storia del settennato resterà quest’immagine forte di Sergio Mattarella mano nella mano con Borut Pahor, il p ...

