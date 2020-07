Corte Suprema USA, via libera alla prima esecuzione federale dal 2003 (Di martedì 14 luglio 2020) La Corte Suprema Usa ‘sblocca’ la prima esecuzione federale dal 2003 dando così ragione all’amministrazione Donald Trump. La Corte Suprema Usa ha dato il suo via libera alla prima esecuzione federale. Si tratta della prima dal 2003. La decisione arriva dopo che un giudice distrettuale aveva deciso di rinviare l’esecuzione programmata in una prigione federale dell’Indiana. Usa, la Corte Suprema ‘sblocca’ la prima esecuzione federale dal ... Leggi su newsmondo

