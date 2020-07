Convocati Lecce Fiorentina: ci sono Ribery e Castrovilli (Di martedì 14 luglio 2020) Convocati Lecce Fiorentina: le scelte dell’allenatore Giuseppe Iachini per il match di Serie A contro i giallorossi di Fabio Liverani La Fiorentina ha diramato la lista dei Convocati per il match di domani contro il Lecce, valevole per la 33a giornata del campionato di Serie A. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti.Centrocampisti: Agudelo, Badelj, Castrovilli, Duncan, Pulgar.Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Ghezzal, Kouame, Ribery, Sottil, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FiorentinaUno : LECCE-FIORENTINA, I convocati di Iachini - sportface2016 : I convocati di #Iachini per #LecceFiorentina - zazoomblog : Fiorentina i convocati per Lecce: rientra Duncan c’è Ghezzal - #Fiorentina #convocati #Lecce: - CronacheTweet : I convocati della #FIorentina: c'è #RIbery. - infoitsport : Cagliari, i convocati per il Lecce: si rivede Pereiro - Cagliari News 24 -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Lecce Convocati Lecce: out Rossettini e Lapadula Calciomercato.com Convocati Lecce Fiorentina: ci sono Ribery e Castrovilli

Convocati Lecce Fiorentina: le scelte dell’allenatore Giuseppe Iachini per il match di Serie A contro i giallorossi di Fabio Liverani La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match di d ...

CONVOCATI, Ci sono anche Castrovilli e Ghezzal

Ecco i convocati per la trasferta di Lecce (con partenza da Peretola alle 15). Il tecnico nonostante alcuni calciatori acciaccati, decide di partire con il gruppo al completo per decidere all'ultimo m ...

Convocati Lecce Fiorentina: le scelte dell’allenatore Giuseppe Iachini per il match di Serie A contro i giallorossi di Fabio Liverani La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match di d ...Ecco i convocati per la trasferta di Lecce (con partenza da Peretola alle 15). Il tecnico nonostante alcuni calciatori acciaccati, decide di partire con il gruppo al completo per decidere all'ultimo m ...