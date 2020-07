Conferenza stampa Mihajlovic: «Serve un atteggiamento mentale diverso» (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in Conferenza stampa in vista del match di domani contro il Napoli Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha presentato in Conferenza stampa la sfida di domani contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni. MATCH CONTRO IL PARMA – «È stata una piccola sosta nel percorso che abbiamo intrapreso nel gennaio dell’anno scorso. Può succedere di prendere due gol in due minuti, a me non è mai successo però nella vita come nel calcio succedono cose brutte e sono quelle cose che ti devono fortificare e devono far riflettere. Ieri ho parlato con i ragazzi e gli ho detto che se vogliamo ambire a qualcosa di più importante della metà classifica dobbiamo cambiare ... Leggi su calcionews24

Palazzo_Chigi : ?? In diretta da Meseberg la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT e della Cancelliera della Repubblica… - Agenzia_Ansa : Merkel: 'Penso che avremo un accordo sul Recovery Fund'. Conte: 'L'Ue offra soluzioni, non illusioni e paure'… - Marcozanni86 : #Michel ora in conferenza stampa spiega che paesi beneficiari soldi #RecoveryFund dovranno rispettare raccomandazio… - urania2906 : RT @labsocialeal: Oggi nuovo presidio e incontro delle lavoratrici e dei lavoratori dello #spettacolo e della #cultura con la Regione #Piem… - labsocialeal : Oggi nuovo presidio e incontro delle lavoratrici e dei lavoratori dello #spettacolo e della #cultura con la Regione… -