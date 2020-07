Bloccato all'estero (Di martedì 14 luglio 2020) Salve a tutti, Io son partito dall'italia a febbraio per un opportunità di lavoro in Guatemala. Era programmato il volo di ritorno il 16 giugno. Causa covid 19, non ho potuto iniziare a lavorare, e nemmeno si poteva rientrare subito in Italia. Dal 5 aprile ho contattato l'ambasciata, e spiegato il mio problema, anche perché la mia situazione economica era precaria. Mi hanno dato un piccolo sussidio il 18 maggio, capendo la mia situazione di indigenza.(350 dollari per pagare Vitto e (...) - Tribuna Libera Leggi su feedproxy.google

GianlucaGovvo : @matteosalvinimi Come quando hanno bloccato e sequestrato forniture sanitarie destinate all'Italia in piena emergen… - nuccia20 : RT @vitosemeraro7: @RaffyM48 @Gianfranco_ros Quel ponte può restare in piedi cento anni”: la triste profezia all'incontrario dei 5stelle H… - vitosemeraro7 : @RaffyM48 @Gianfranco_ros Quel ponte può restare in piedi cento anni”: la triste profezia all'incontrario dei 5stel… - vitosemeraro7 : @MimidiRosa1 @DeangelisDnl @PoliticaPerJedi Quel ponte può restare in piedi cento anni”: la triste profezia all'inc… - RobertoZucchi11 : Roma, rapinati in villa all’ora di cena vicino Aprilia e derubati poco dopo nell’appartamento al Salario -

Ultime Notizie dalla rete : Bloccato all Bloccato all’estero AgoraVox Italia Serie A 32a giornata, risultati e classifica: Juventus-Atalanta 2-2 spettacolo, rinasce l’Inter

Analizziamo la 32a giornata di Serie A con risultati e classifica, dopo un turno di campionato dalle mille emozioni. Il campionato di Serie A ha visto l’epilogo della 32a giornata con risultati molto ...

Sorpreso a Seregno, ingoia la droga: poi fugge, viene bloccato e minaccia i carabinieri: «Ho l’Aids, vi contagio»

Violenza e resistenza a pubblico ufficiale e tentate lesioni personali gravissime. Sono le accuse di cui dovrà rispondere un uomo di 34 anni residente a Giussano, arrestato sabato 4 luglio scorso a Se ...

Analizziamo la 32a giornata di Serie A con risultati e classifica, dopo un turno di campionato dalle mille emozioni. Il campionato di Serie A ha visto l’epilogo della 32a giornata con risultati molto ...Violenza e resistenza a pubblico ufficiale e tentate lesioni personali gravissime. Sono le accuse di cui dovrà rispondere un uomo di 34 anni residente a Giussano, arrestato sabato 4 luglio scorso a Se ...