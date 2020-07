Blackstone in soccorso alla Serie A sui diritti 2020/21 (Di martedì 14 luglio 2020) L’assemblea della Lega Serie A andata in scena nella giornata di ieri è stata utile anche per definire i 7 fondi d’investimento invitati a presentare offerte vincolanti entro il 24 luglio: Cvc, Wanda, Bain Capital, Advent, General Atlantic, Tpg e Apollo. Fra il 27 e il 28 luglio dovrebbe essere convocata un’assemblea dei club per … L'articolo Blackstone in soccorso alla Serie A sui diritti 2020/21 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

