Banksy, torna a casa la ragazza del Bataclan (Di martedì 14 luglio 2020) La “ragazza del Bataclan” torna a casa. Nel giorno della festa nazionale francese, con una cerimonia nello splendido Palazzo Farnese, l’Italia rende alla Francia un simbolo perduto dell’affetto con cui il mondo si è stretto intorno alla nazione ferita dalla più terribile strage terroristica sul suolo europeo dopo le bombe di Madrid. E’ il murale dipinto da Banksy, il più misterioso genio dell’arte di strada, sulla porta posteriore del locale parigino in cui novanta ragazzi andati per ascoltare musica incontrarono invece la morte per mano di una cellula di terroristi islamici nella notte del 13 novembre 2015. Il graffito rubato nottetempo e ritrovato intatto, sei mesi dopo, dai carabinieri nella soffitta di un casolare in mezzo alle campagne del ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Banksy, torna a casa la ragazza del Bataclan -

Ultime Notizie dalla rete : Banksy torna Banksy, torna a casa la ragazza del Bataclan L'HuffPost Banksy, torna a casa la ragazza del Bataclan

La “ragazza del Bataclan” torna a casa. Nel giorno della festa nazionale francese, con una cerimonia nello splendido Palazzo Farnese, l’Italia rende alla Francia un simbolo perduto dell’affetto con cu ...

Banksy, superata quota 15mila ai Diamanti

E’ soprattutto la mostra di Banksy a palazzo dei Diamanti a calamitare l’attenzione degli ‘escursionisti’; perché, più che di turisti stanziali veri e propri, Ferrara è tornata a richiamare le visite ...

La “ragazza del Bataclan” torna a casa. Nel giorno della festa nazionale francese, con una cerimonia nello splendido Palazzo Farnese, l’Italia rende alla Francia un simbolo perduto dell’affetto con cu ...E’ soprattutto la mostra di Banksy a palazzo dei Diamanti a calamitare l’attenzione degli ‘escursionisti’; perché, più che di turisti stanziali veri e propri, Ferrara è tornata a richiamare le visite ...