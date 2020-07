Autostrade, guerra Conte-ASPI. E Italia Viva fa muro (Di martedì 14 luglio 2020) C’è molta attesa per il prossimo Consiglio dei Ministri, in cui Autostrade sarà l’argomento principale. Il Partito Democratico fa sponda al premier Era una cosa nell’aria da tempo, ma a questo punto Giuseppe Conte ha gettato la maschera. Per quel che riguarda le concessioni ad Autostrade, il premier ha un obiettivo ben preciso: buttare fuori i Benetton dalla gestione. Ed è un obiettivo sul quale si innesca una guerra totale tra il capo del Governo e Atlantia, la holding che gestisce l’88% delle quote di Autostrade, controllata proprio dai Benetton. Il Movimento 5 Stelle vorrebbe, infatti, la completa estromissione della famiglia. Conte sceglie di rigare dritto, mettendo sul tavolo la concreta possibilità della revoca e azzerando i ... Leggi su zon

NicolaPorro : Prosegue la guerra a discoteche e #movida mentre gli #immigrati che arrivano non sono un problema. #Conte, intervis… - Jenni79430950 : RT @Fabio64356227: Che crisi sia! scopriremo il vero volto di Renzi Salvini prodi e berlusconi! i venditori ai benetton della nostra sicure… - Fabio64356227 : Che crisi sia! scopriremo il vero volto di Renzi Salvini prodi e berlusconi! i venditori ai benetton della nostra s… - GiovanniRoi : Italia, Autostrade: Guerra Conte-Aspi.Muro Iv,tensioni governo su revoca. Ma questo dimostra a Conte che devi avere… - OperaFisista : Autostrade: Guerra Conte-Aspi.Muro Iv,tensioni governo su revoca - Politica - ANSA -