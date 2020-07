Adriano ci ricasca: l'ex Inter trovato in strada in stato confusionale (Di martedì 14 luglio 2020) L'ex centravanti brasiliano è stato ripreso in un video, divenuto virale, dove va in giro in stato confusionale sorretto da un amico, nella favela Vila da Penha, a Rio de Janeiro. L'ex attaccante dell'... Leggi su leggo

