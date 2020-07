Addio a Naya Rivera: star di “Glee” morta per salvare il figlio (Di martedì 14 luglio 2020) L’attrice Naya Rivera una delle protagoniste della fortunata serie musical “Glee” è stata trovata morta all’età di 33 anni. La ragazza era stata dichiarata scomparsa lo scorso 8 luglio su lago Piro, dopo che suo figlio di soli 4 anni era stato trovato solo sulla barca che l’attrice aveva noleggiato. A confermare la prematura scomparsa è stato lo sceriffo Bill Ayub della contea di Ventura in California durante la conferenza stampa di ieri. Naya Rivera, scomparsa la celebre attrice di Glee La ricostruzione della vicenda Ci sono voluti cinque giorni di ricerche costanti per arrivare a trovare il corpo dell’attrice. Secondo quanto dichiarato dallo sceriffo di zona sul corpo di Naya ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

