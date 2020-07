Wifi nelle piazze, 300 i comuni italiani vincitori del bando: i dettagli (Di lunedì 13 luglio 2020) Sono 300 i comuni italiani che hanno vinto il bando della Commissione Europea per installare ed offrire il Wifi gratuito nelle piazze, nei musei e nei parchi. I cittadini di 300 comuni italiani potranno godere della connessione Wi-fi libera e gratuita grazie alla vittoria del voucher della Commisione Europea, che ha dato questa possibilità a … L'articolo Wifi nelle piazze, 300 i comuni italiani vincitori del bando: i dettagli proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

pottonello72 : RT @2024_R24: Non perdere la nuova puntata di 2024. In edizione Superpodcast qui - 2024_R24 : Non perdere la nuova puntata di 2024. In edizione Superpodcast qui - rinomand : @Giovanni1962RM @tancredipalmeri Nelle rsa lasciano il wifi acceso? - TanazaCloud : Per poter garantire alle scuole delle infrastrutture wireless sicure e affidabili, alcune funzioni risultano indisp… - LeonardoDaga : @Linkiesta Però tutti con gli auricolari Bluetooth ficcati nelle orecchie a 0cm dal cervello, tutti col WiFi in cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Wifi nelle «Arriva Sky wifi e sarà la rivoluzione della televisione on demand» Corriere della Sera «Arriva Sky wifi e sarà la rivoluzione della televisione on demand»

Serie tv e film sono la «killer application» per entrare nelle case e aggiungere “pezzi” di offerta?«Il servizio WiFi ci permette di offrire finalmente una nuova esperienza. Per una società di ...

WiFi gratis in arrivo in 300 comuni italiani: ecco la lista completa

Sono 300 i comuni italiani che hanno ottenuto i fondi dall'Unione Europea nell'ambito del bando WiFI4EU, e che quindi potranno installare il WiFi pubblico e gratuito nelle proprie piazze ed in posti d ...

Serie tv e film sono la «killer application» per entrare nelle case e aggiungere “pezzi” di offerta?«Il servizio WiFi ci permette di offrire finalmente una nuova esperienza. Per una società di ...Sono 300 i comuni italiani che hanno ottenuto i fondi dall'Unione Europea nell'ambito del bando WiFI4EU, e che quindi potranno installare il WiFi pubblico e gratuito nelle proprie piazze ed in posti d ...