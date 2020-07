Vietri (FdI) denuncia: “Ruggi, transennato l’ospedale modulare” (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Gli ospedali modulati anti-Covid funzionano? Fratelli d’Italia ha forti dubbi. “Costruiti a tempo di record, gli ospedali modulari realizzati durante l’emergenza Covid rischiano di rimanere in gran parte inutilizzati, non perché – come tutti ci auguriamo – non ci sarà una recrudescenza della pandemia, ma perché non funzionali”. Imma Vietri, dirigente del partito della Meloni e candidata al Consiglio Regionale approfondisce l’argomento delle strutture sanitarie per la terapia intensiva allestite negli ultimi mesi. “Le tre strutture realizzate presso l’Ospedale del Mare a Napoli, l’Ospedale San Sebastiano a Caserta e il Ruggi a Salerno sono state presentate in pompa magna ma fin da subito sono state al centro delle denunce del personale sanitario. E ... Leggi su anteprima24

«Il presidente della Regione usa le legittime aspettative di centinaia di giovani per fare campagna elettorale». Lo afferma la dirigente di Fratelli d’Italia Imma Vietri. Il riferimento è al concorso ...

