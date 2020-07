Traffico Roma del 13-07-2020 ore 13:30 (Di lunedì 13 luglio 2020) Luceverde Roma pomeriggio dalla redazione Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul raccordo e consolari sulla Cassia abbiamo coda per Traffico intenso nelle due direzioni per via di Grottarossa via dei Due Ponti a Centocelle da segnalare un incidente avvenuto in via dei Lauri all’altezza di via dei Faggi raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni su via Ardeatina code Trail Run via di torricola nelle due direzioni la causa una riduzione della sede stradale da oggi lunedì 13 luglio fino al 7 di dicembre per lavori chiusura anticipata per la linea C della metropolitana ultima corsa da Pantano 20:30 da San Giovanni l’ultimo convoglio in partenza sarà alle 21 Concludiamo con i lavori in programma questa notte sul viadotto della Magliana tratto iniziale della ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - virginiaraggi : Proseguono i lavori su via Tiburtina, uno dei cantieri strategici della città. Si lavora per completare il raddoppi… - davide79d : RT @CentiTiberio: @beppe_grillo Ma quando mai avete visto lavorare di notte per non interrompere il traffico di giorno a Roma? https://t.co… - Viviana85196218 : @repubblica Invece di andare al papete a torso nudo(brutto ricordo) ed opporsi al prolungamento del lavoro delocali… - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: ??#Roma #traffico #lavori - Via Ardeatina ????code altezza Via delle Cornacchiole >< #luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 13-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Nuova zona a traffico limitato ad Alessandria: ecco le vie sempre chiuse

“Limitando la circolazione dei veicoli che possono attraversare l’asse viabile di corso Roma interveniamo con ... è già interessata da un flusso di traffico ridotto, ma che necessitava ...

Banda ultralarga: Tim, primo cavo sottomarino Lazio-Sardegna

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Tim ha completato la realizzazione del primo ... ha l'obiettivo di supportare lo sviluppo della banda ultralarga nell'isola e fare fronte agli incrementi di traffico registrati ...

“Limitando la circolazione dei veicoli che possono attraversare l’asse viabile di corso Roma interveniamo con ... è già interessata da un flusso di traffico ridotto, ma che necessitava ...(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Tim ha completato la realizzazione del primo ... ha l'obiettivo di supportare lo sviluppo della banda ultralarga nell'isola e fare fronte agli incrementi di traffico registrati ...