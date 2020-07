«Temptation Island 2020»: ecco quando andrà in onda l’ultima puntata (Di lunedì 13 luglio 2020) Tra falò di confronto e video bollenti, weekend da sogno e telecamere a infrarossi, Temptation Island torna per il settimo anno consecutivo animando un’estate che, a causa della pandemia, rischiava di rimanere ferma ai blocchi di partenza, senza programmi a riempire il palinsesto. Lo show condotto da Filippo Bisciglia, però, si conferma un appuntamento immancabile, il titolo più discusso sui social e sotto l’ombrellone: la seconda puntata, trasmessa giovedì 9 luglio, totalizza, infatti, 3.550.000 spettatori per uno share del 21.28%, con picchi del 32.24% e 4.064.000 di telespettatori. Un successo che, però, è destinato a esaurirsi entro il mese di luglio: secondo TvBlog, infatti, le quattro puntate restanti di Temptation Island si esauriranno prima del mese di agosto. Leggi su vanityfair

