Sesso: in estate picco di infezioni (Di lunedì 13 luglio 2020) Nell’estate della pandemia da coronavirus, è lecito domandarsi cosa ne sarà delle infezioni sessualmente trasmissibili. Nei mesi estivi, causa “rapporti disinvolti e non protetti”, alias occasionali, i numeri delle infezioni aumentano. Sarà così anche quest’anno, nonostante distanziamento sociale e linee guida anti Covid-19? Sì, probabilmente. Quindi ci sembra giusto sottolineare qualche punto importante. estate, la stagione dell’amore “La stagione estiva è quella in cui si vedono moltiplicare esponenzialmente le infezioni”, ha ricordato Salvatore Sansalone, specialista in Andrologia all’Università di Tor Vergata di Roma. In particolare l’infezione genitale da papillomavirus (Hpv): una grande famiglia ... Leggi su italiasera

Grandi novità per la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma con un palcoscenico ideato per il vasto spazio del Circo Massimo: un nuovo Rigoletto con la direzione di Daniele Gatti e la regia di ...

Prostata a rischio d'estate: 5 regole da ricordare

Sanihelp.it - L'estate è un periodo delicato per la salute della prostata ... Non esagerare con sport, alcol e sesso. Improntare i comportamenti alla gradualità e all'intelligenza: evitate di ...

