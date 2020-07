Serie C, playoff: risultati, marcatori e qualificate (Di lunedì 13 luglio 2020) La volata per la B si fa sempre più serrata e stasera si sono giocate le partite per l'accesso alle semifinali. Questi i risultati e le qualificate:BARI Ternana 1-1 – 30′ Antenucci (B), 72′ Vantaggiato (T)Carpi NOVARA 1-2 – 9′ Pinzauti (N), 40′ Sbraga (N), 90′ Vano (C)CARRARESE Juventus U23 2-2 – 17′ Valente (C), 43′ Infantino (C), 75′ Vrioni (J), 90′ Vrioni (J)REGGIO AUDACE Potenza 0-0La rivale del Bari sarà la Carrarese la Reggiana dovrà vedersela con il Novara. Serie C, playoff: risultati, marcatori e qualificate ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

