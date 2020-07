Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di lunedì 13 luglio 2020) La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Juventus762Lazio683Inter684Atalanta675Roma546Napoli527Milan508Sassuolo469Hellas Verona4410Bologna4211Cagliari4112Parma4013Fiorentina3614Sampdoria3515Udinese3516Torino3417Genoa3018Lecce2919Brescia2120Spal19Serie A, 32^ giornata La Juventus è sempre più vicina allo Scudetto visto che la Lazio non riesce più a vincere. E’ lotta per il secondo posto con Inter e Atalanta. In chiave Europa League sembra essere una volata a due tra Sassuolo e Milan. Tutto aperto in zona salvezza. Serie A, 31^ ... Leggi su newsmondo

