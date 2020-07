[Retroscena] Fonti grilline a TPI: “I veterani M5s in Campidoglio vogliono ricandidare Raggi a sindaco” (Di lunedì 13 luglio 2020) Difficile dire se il sonetto firmato Franco Ferrari e pubblicato sul blog del co-Fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, sia un goffo endorsement per una ricandidatura di Virginia Raggi a Roma o un “garbato” invito a lasciar perdere. Certo è che la prima frase del sonetto in romanesco (“A Virgì, pijia na valigia, tu fijio, tu marito, famme un fischio, che se n’annamo via da sta gente de fogna”…) ha mandato su tutte le furie molti romani e creato molto imbarazzo in Campidoglio, tanto da costringere la prima cittadina a scrivere un post di ringraziamento all’autore, aggiungendo come P.s: “Quel ‘gente de fogna’ non mi piace. Lo so che ti riferisci a chi ruba o incendia ma, se puoi, toglilo. Di una cosa sono fiera, nel mio ruolo sono il sindaco di tutti i romani, soprattutto ... Leggi su tpi

quisazzo : @Happy4Trigger @vlarcinese @AleGuerani Ma guarda tu se poi uno debba passare venti minuti a cercare fonti e sentire… - RossettiHermes : RT @Axen0s: questo perchè non si dica che i retroscena sono invenzioni eh? per carità, i retroscena sono cose serie. roba che il bravo gior… - Axen0s : questo perchè non si dica che i retroscena sono invenzioni eh? per carità, i retroscena sono cose serie. roba che i… - lozacchetti : Fonti Lega a @tpi: Salvini sta pensando di candidarsi a sindaco di Milano - antonel52837259 : RT @PossidonioGiord: Fonti Lega a TPI: #Salvini sta pensando di candidarsi a sindaco di #Milano -

Secondo il retroscena de La Stampa, Mattarella non avrebbe gradito ... dello stato d’emergenza in Italia fino a fine anno (o al 31 ottobre, come ribadirebbero fonti di Governo citate oggi dal Corriere ...

La fine di Giuseppe Conte si avvicina a grandi passi? Possibile, probabile. E un altro indizio arriva da un retroscena su La Stampa, in cui si dà conto di un faccia faccia tra Gianni Letta e Luigi Di ...

