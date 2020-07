Petronas - Torino diventa quartier generale Emea (Di lunedì 13 luglio 2020) Il gruppo Petronas, società petrolifera della Malesia specializzata nella produzione di lubrificanti, rafforza la propria presenza in Italia: la sede torinese ha infatti assunto la guida di tutti i mercati dellarea Emea della società.Ruolo centrale. La divisione piemontese della Pli (Petronas Lubricants International), più precisamente situata nel comune di Santena (TO), ospita già il Centro globale di ricerca e tecnologia del brand. Il ruolo di quartier generale Emea, vale a dire per tutti i mercati che comprendono lEuropa, lAfrica e il Medio Oriente, ne fa un punto di riferimento del settore e conferma la centralità dellItalia nel piano di sviluppo del gruppo malese. In questo modo, inoltre, il centro direzionale torinese vede aumentare il numero ... Leggi su quattroruote

