MotoGP: Alex Marquez in LCR al posto di Cal Crutchlow (Di lunedì 13 luglio 2020) Come avevano previsto molti nostri lettori che hanno risposto al sondaggio ' Chi dovrebbe affiancare Marc Marquez nel 2021?' le chance di Alex Marquez di proseguire nel team ufficiale condividendo il ...

ansiogenaaf : RT @cantgetnosleep: Buona race week a noi e ad Alex Marquez quindi - cantgetnosleep : Buona race week a noi e ad Alex Marquez quindi - lovstinyoureyes : @hermionesbrain non penso che odi il fratello a tal punto, anzi ?? se sapeva che sarebbe andata a finire così penso… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MotoGP Mercato #Honda: #Alex #Marquez al team #Lcr, #Pol #Espargaro al fianco di @marcmarquez93 - AngyFra89 : Alex Marquez 'retrocesso' nel Team Satellite HRC di Cecchinello, firma un contratto per 2021 e 2022, senza neanche… -

Sarà Pol Espargaro, e non più Alex Marquez, a fare coppia con Marc Marquez nella squadra della Honda ufficiale per il mondiale MotoGp 2021. Lo ha annunciato Honda Racing Corporation con una nota. Il ..."HRC è felice di continuare a lavorare con Alex Marquez attraverso il processo di apprendimento nella categoria MotoGP per le prossime due stagioni”, ha commentato il presidente di HRC ...