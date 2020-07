Milano, giovane aggredito a coltellate su un bus: è grave (Di lunedì 13 luglio 2020) Serata di sangue nel capoluogo lombardo: erano circa le 21.30 di ieri, domenica 12 luglio 2020, quando un giovane è stato aggredito a coltellate su un bus a Milano. Trasportato all’ospedale San Raffaele con ferite multiple al torace e al collo, il ragazzo sarebbe in gravi condizioni. Leggi anche >> Coronavirus, 234 nuovi casi e 9 morti nelle ultime 24 ore Milano, giovane aggredito su un autobus da gang di sudamericani: probabile azione mirata L’episodio, che ha coinvolto un giovane 23enne originario del Salvador, è avvenuto su un autobus della linea 93. Il ragazzo si trovava a bordo del mezzo in compagnia di tre amici quando – alla fermata di via Valvassori Peroni – sono ... Leggi su urbanpost

