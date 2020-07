Mike Lennon butta giù la maschera, come nasce il suo personaggio (Di lunedì 13 luglio 2020) Mike Lennon, il giovane artista di origine vietnamita, svela finalmente il suo vero volto. Dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico e ai media giocando con ironia e sarcasmo con gli stereotipi dell'asiatico percepito normalmente dalla comunità occidentale, adesso è pronto a svelare la sua vera identità. Lo fa attraverso il documentario in uscita oggi "From Mono to Stereo" (I miei 2 anni tra musica e follia alla rincorsa di un sogno) - interamente ideato e realizzato da Mike stesso - nel quale racconta al suo pubblico la genesi e le necessità che lo hanno spinto a creare e recitare un'identità così particolare. "From Mono to Stereo rappresenta pienamente il mio passaggio dalla "L" alla "R", senza escludere nessuna delle due. Il Mike Lennon che avete ... Leggi su ilfogliettone

Webl0g : Mike Lennon si toglie maschera: ecco il volto dell’artista vietnamita - CaroselloRec : “From MONO to STEREO” il documentario di Mike Lennon è fuori ora su Youtube!??®????? - rockolpoprock : Mike Lennon, un singolo e un documento-web per spiegare l’origine del nome - zazoomnews : Mike Lennon svela la genesi del suo personaggio nel documentario From Mono to Stereo poi il singolo Libero -… - nicozaga : Un bell’esempio di cosa si può fare per inseguire davvero il successo. O perlomeno di darsi una vera possibilità. M… -

Ultime Notizie dalla rete : Mike Lennon Mike Lennon butta giù la maschera, come nasce il suo personaggio askanews Mike Lennon si toglie maschera: ecco il volto dell’artista vietnamita

Dopo essersi fatto conoscere giocando, con ironia e sarcasmo, con gli stereotipi dell’asiatico percepito normalmente dalla comunità occidentale, Mike Lennon ha deciso di mostrare il proprio volto. E ...

Mike Lennon, un singolo (e un docu-web per spiegare l’origine del suo nome)

È disponibile su YouTube “From Mono to Stereo” (I miei 2 anni tra musica e follia alla rincorsa di un sogno). Dal 17 luglio anche il singolo "Libero". Il giovane artista di origine vietnamita Mike Len ...

Dopo essersi fatto conoscere giocando, con ironia e sarcasmo, con gli stereotipi dell’asiatico percepito normalmente dalla comunità occidentale, Mike Lennon ha deciso di mostrare il proprio volto. E ...È disponibile su YouTube “From Mono to Stereo” (I miei 2 anni tra musica e follia alla rincorsa di un sogno). Dal 17 luglio anche il singolo "Libero". Il giovane artista di origine vietnamita Mike Len ...