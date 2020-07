Mattarella e Pahor, mano nella mano alla foiba di Basovizza (Di lunedì 13 luglio 2020) Storico incontro, oggi, tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il suo omologo sloveno Borut Pahor. I due Capi di Stato in mattinata hanno reso omaggio alla foiba di Basovizza, dove, i ... Leggi su tg.la7

