Lombardia, non è più obbligatorio indossare le mascherine all'aperto: la nuova ordinanza (Di lunedì 13 luglio 2020) Lombardia, nuova ordinanza: mascherine non più obbligatorie all'aperto Da domani, in Lombardia, non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all'aperto: lo stabilisce una nuova ordinanza, firmata oggi dal governatore Attilio Fontana. La Lombardia, di gran lunga la regione più colpita dalla pandemia di Coronavirus in Italia, era stata la prima a introdurre l'obbligo di indossare le mascherine ovunque. Era il 4 aprile 2020. Oggi, la Regione guidata da Fontana diventa anche l'ultima a eliminare l'obbligo, esclusivamente nei luoghi all'aperto. E a patto che i cittadini siano in grado di ...

