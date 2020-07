L'Inter ribalta col Torino e torna a vincere, finisce 3-1 a San Siro (Di lunedì 13 luglio 2020) Riscatto Inter. La squadra di Antonio Conte supera per 3-1 il Torino, nel posticipo della 32esima giornata, e aggancia la Lazio al secondo posto in classifica a -8 dalla Juventus. I nerazzurri provano a scacciare le nubi dopo il ko Interno con il Bologna e il pareggio di Verona, ritrovando la vittoria e soprattutto il gol di Lautaro Martinez. Il bomber argentino si sblocca dopo cinque giornate di digiuno e sale a quota tredici gol in stagione. Le altre reti portano la firma di Young e Godin, a ribaltare nella ripresa l'iniziale vantaggio di Belotti nel primo tempo. Partita dai due volti quella dell'Inter, primo tempo deludente complice anche la papera di Handanovic sul gol granata e secondo tempo travolgente. Non è bastato ai granata il sesto gol di fila del Gallo, eguagliati Rizzitelli e ... Leggi su liberoquotidiano

