Lazio, un luglio da incubo: tre sconfitte e sogno scudetto compromesso (Di lunedì 13 luglio 2020) Con la terza sconfitta consecutiva rimediata sul campo del Sassuolo, adesso la Lazio dice addio – a meno di clamorosi ribaltoni – al sogno scudetto con la Juve che tiene un netto vantaggio su Inzaghi e compagni a poche giornate dal gong finale. Dopo la vittoria sul Torino a fine giugno, la Lazio ha subito una clamorosa débâcle in tutto il mese di luglio arrivando a perdere ben tre volte consecutive: contro Milan, che ha aperto alla crisi dei capitolini, Lecce e appunto Sassuolo che ha messo in ginocchio i biancocelesti sconfitti in rimonta. In casa Lazio ormai da circa due settimane regna un po’ di caos che ha portato la squadra a un calo di nervi non sapendo più gestire né una gara in campo né un risultato in testa, con una brusca ... Leggi su alfredopedulla

