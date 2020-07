"Il virus non esiste". Partecipa a un Covid-party, 30enne muore in pochi giorni: follia e choc (Di lunedì 13 luglio 2020) La plastica rappresentazione di una folle idiozia. Già, era convinto che il coronavirus non esistesse, che fosse una bufala, una montatura. Dunque ha deciso di prendere parte a un cosiddetto Covid party, follia dilagante negli Stati Uniti: feste in cui proprio in "sfida" alla pandemia non si rispettano le regole di distanziamento sociale. Risultato? Un 30enne texano ha contratto l'infezione ed è morto nel giro di pochi giorni. Prima di esalare l'ultimo respiro, ha confessato a una infermiera: "Ho fatto un errore. Pensavo che questo virus fosse una truffa, ma mi sono sbagliato". In seguito la dottoressa della struttura dove il ragazzo è morto, il Methodist Hospital di San Antonio, Jane Appleby, ha rivolto un appello ... Leggi su liberoquotidiano

