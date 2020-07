Il vicesindaco di Sant'Angelo a Scala contro la Lega: 'È diventata un giocattolo' (Di lunedì 13 luglio 2020) Lega Giovani Avellino, lascia anche Iandolo: 'È un cerchio magico per pochi intimi' 2 July 2020 Covid in Irpinia, la Lega: 'Arrivi dall'estero incontrollati, verifiche sugli stranieri' 7 July 2020 'La ... Leggi su avellinotoday

Ultime Notizie dalla rete : vicesindaco Sant Il vicesindaco di Sant'Angelo a Scala contro la Lega: "È diventata un giocattolo" AvellinoToday Ventimiglia riscopre Emilio Salgari, all’autore del Corsaro Nero intitolata sala lettura biblioteca Aprosiana

Ventimiglia. Si è svolta oggi, alla presenza (reale e virtuale) dei massimi studiosi di Emilio Salgari, la cerimonia di intitolazione della sala lettura della nuova Biblioteca Aprosiana allo scrittore ...

Tampone negativo, l’anziana di Andretta non ha il coronavirus

“Tampone negativo, Andretta tira un sospiro di sollievo”. Così, su facebook, il vicesindaco del paese dell’Alta Irpinia, Angelo Tenore. Dunque nessun caso di Covid ad Andretta. C’era il sospetto che u ...

Ventimiglia. Si è svolta oggi, alla presenza (reale e virtuale) dei massimi studiosi di Emilio Salgari, la cerimonia di intitolazione della sala lettura della nuova Biblioteca Aprosiana allo scrittore ...“Tampone negativo, Andretta tira un sospiro di sollievo”. Così, su facebook, il vicesindaco del paese dell’Alta Irpinia, Angelo Tenore. Dunque nessun caso di Covid ad Andretta. C’era il sospetto che u ...