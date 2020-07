Il fratello di Aurier del Tottenham è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Tolosa (Di lunedì 13 luglio 2020) Una tragedia ha scosso il Tottenham e in particolar modo Serge Aurier. Il fratello minore del calciatore ivoriano, Christopher, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella periferia di Tolosa, stamattina all’alba. Quando i soccorritori sono arrivati, il 26enne era ancora vivo, ma è morto poco dopo per le gravi ferite riportate all’addome. Christopher giocava in quinta divisione francese con una squadra locale ed era già noto alle forze dell’ordine per piccoli reati. Insieme al fratello aveva giocato nel settore giovanile del Lens, senza però riuscire ad intraprendere una carriera professionistica. La notizia della morte di Christopher Aurier è stata ... Leggi su ilnapolista

