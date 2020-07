Gaia e Camilla, il processo a Genovese parte con un colpo di scena (Di lunedì 13 luglio 2020) Il processo che vede Pietro Genovese accusato di duplice omicidio stradale può iniziare. Il rito abbreviato è stato accolto. Ma il testimone che i difensori dell'imputato intendevano ascoltare non è stato ammesso e non potrà dunque raccontare gli attimi che hanno preceduto la morte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, le due sedicenni travolte e uccise il 22 dicembre scorso mentre attraversavano Corso Francia. La prima udienza sarà il 28 settembre, la seconda il 16 ottobre. Lo ha detto il giudice in aula parlando davanti agli avvocati delle parti, e alle famiglie delle due ragazze. A incastrare Pietro Genovese, figlio del regista Paolo Genovese, anche le conclusioni della consulenza firmata dall'ingegnere incaricato dalla Procura, il dottor Mario ... Leggi su iltempo

