Sergio Mattarella e il presidente della Slovenia Borut Pahor a Trieste. Gli impegni e le dichiarazioni alla stampa dei Capi di Stato. Giornata storica a Trieste, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra il Presidente della Slovenia Borut Pahor. Foibe, Mattarella e Pahor a Trieste I due Capi di Stato iniziano la giornata a Bosovizza per la deposizione di una corona di fiori alla Foiba. Poi la tappa presso il monumento ai Caduti sloveni. Mattarella e Pahor saranno poi in Prefettura per la consegna allo scrittore Boris Pahor dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

