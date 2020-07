Ferrara, Tragedia in Piscina: Bimbo di 4 Anni Muore Annegato in un Agriturismo (Di lunedì 13 luglio 2020) La Tragedia accade nella località di Bosco Mesola, dove il bambino si trovava in compagnia della madre, forse ci è scivolato dentro. Un nuovo dramma si è verificato nella giornata di ieri, domenica 12 luglio, quando un bambino di 4 Anni è affogato in una Piscina a Bosco Mesola, nel ferrarese. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, ma da quanto è emerso il piccolo si trovava nell’Agriturismo assieme alla madre, il fatto si sarebbe verificato attorno alle 18. Sul posto è intervenuto anche il 118, inviando anche l’elisoccorso, il personale è intervenuto tentando di rianimare il bambino senza successo. Il corpicino era stato rinvenuto nella vasca privo di sensi, ora saranno i carabinieri ad occuparsi di ricostruire la ... Leggi su youreduaction

RADIOBRUNO1 : La tragedia è accaduta ieri pomeriggio #Ferrara #piscina #13luglio #RadioBruno - CatozziEc : RT @nuovaferrara: Bosco Mesola. La tragedia del piccolo Massimiliano: il gelato, i giochi e poi il bagno fatale in piscina - nuovaferrara : Bosco Mesola. La tragedia del piccolo Massimiliano: il gelato, i giochi e poi il bagno fatale in piscina… - zazoomblog : Ferrara tragedia in agriturismo: bimbo di 4 anni muore annegato in piscina - #Ferrara #tragedia #agriturismo:… - infoitinterno : Bambino morto in piscina a Ferrara, tragedia a Bosco Mesola -