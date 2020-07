Energia: ricercatrice ENEA tra i “40 under 40” più influenti di Fortune (Di lunedì 13 luglio 2020) La ricercatrice ENEA Marialaura Di Somma, specializzata sulle fonti energetiche del futuro, è tra i 40 talenti italiani under 40 più influenti selezionati dalla rivista Fortune Italia, il prestigioso magazine con focus su economia e finanza, che ne ha dato notizia sul numero di luglio. Si tratta di un “vivaio” scelto di profili talentuosi che si sono distinti nelle quattro categorie “manager”, “startupper”, “influencer” e “ricercatori” che, con le loro storie di successo, possono ancora crescere ed essere annoverati tra i fautori del presente e del futuro di un settore, stimolando anche nuove collaborazioni con il mondo imprenditoriale. In particolare, Marialaura Di Somma è stata selezionata nella ... Leggi su meteoweb.eu

ITALICOM1 : Energia: ricercatrice ENEA tra i ’40 under 40' più influenti di Fortune - fortuneitalia : RT @ENEAOfficial: La ricercatrice ENEA Marialaura Di Somma, specializzata sull'energia del futuro, è tra i 40talenti italiani under40 + inf… - ENEAOfficial : La ricercatrice ENEA Marialaura Di Somma, specializzata sull'energia del futuro, è tra i 40talenti italiani under40… - ENEAOfficial : Energia: la ricercatrice ENEA Marialaura Di Somma tra i '40 under 40' più influenti di Fortune - ENEAOfficial : ENEAinform@ is out con:orto hi-tech X coltivare su Luna e ai Poli,Energia dal mare, ricercatrice ENEA tra i ‘40 und… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia ricercatrice Energia: ricercatrice ENEA tra i “40 under 40” più influenti di Fortune Meteo Web RFocus: la superficie smart che amplifica la potenza del WiFi

Oggi stiamo assistendo a una crescente diffusione di dispositivi elettronici smart, o comunque miniaturizzati, che necessitano ovunque di un segnale WiFi adeguato. Inoltre, tali dispositivi spesso ado ...

Come trasformare il moto delle onde in energia

Con un finanziamento Ue di 2,8 milioni di euro e la partecipazione di 13 partner, tra cui ENEA e Università di Siena (coordinatore), provenienti da Italia, Spagna, Cipro, Grecia, Albania, Croazia e Ma ...

Oggi stiamo assistendo a una crescente diffusione di dispositivi elettronici smart, o comunque miniaturizzati, che necessitano ovunque di un segnale WiFi adeguato. Inoltre, tali dispositivi spesso ado ...Con un finanziamento Ue di 2,8 milioni di euro e la partecipazione di 13 partner, tra cui ENEA e Università di Siena (coordinatore), provenienti da Italia, Spagna, Cipro, Grecia, Albania, Croazia e Ma ...