È morta Kelly Preston | attrice e moglie di John Travolta

Kelly Preston, attrice e moglie di John Travolta, morta il 12 luglio 2020 all'età di 57 anni. La notizia della scomparsa è stata data, via social, dallo stesso attore che ha raccontato della sua "bellissima moglie Kelly" e del suo coraggio nel corso dei due anni di malattia. I due erano seguaci di Scientology."È con il cuore molto pesante - ha scritto - che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso i suoi due anni di battaglia contro il cancro al seno. Ha combattuto una lotta coraggiosa con l'amore e il sostegno di tantissimi. Io e la mia famiglia saremo per sempre grati ai suoi medici e infermieri al MD Anderson Cancer Center, tutti ...

