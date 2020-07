Dramma per Serge Aurier: il fratello Christopher è ucciso da colpi di arma da fuoco (Di lunedì 13 luglio 2020) Christopher Aurier, fratello del calciatore ivoriano del Tottenham Serge Aurier, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa mattina all’alba a Tolosa, nel sud-ovest della Francia. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto dell’omicidio, poco dopo le 5 in una zona industriale in periferia, Christopher, 26 anni, era gravemente ferito all’addome, ed è morto subito dopo il trasporto in ospedale. La persona che gli ha sparato è tuttora in fuga, secondo la polizia, che ha aperto un’inchiesta. fratello minore del noto calciatore, che ha giocato anche nel PSG, Christopher Aurier giocava anche lui ma nei ... Leggi su sportface

Christopher Aurier, fratello del difensore del Tottenham Serge, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nelle scorse ore a Tolosa. Il fratello del difensore ivoriano del Tottenham Serge Aurier è stato ...

