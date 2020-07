De Laurentiis: “Avanti con Gattuso. Oshimen e Callejon? Vediamo” (Di martedì 14 luglio 2020) "È scontato che resterà con noi, c'è bisogno di ribadirlo?" Il Napoli riparte da Rino Gattuso. "Il Napoli è sempre stato da Champions, è una macchina da Europa da 11 anni. Quest'anno abbiamo avuto un 'incidente ancelottiano' e ora stiamo recuperando" le parole del presidente azzurro che parla di tre ore di colloquio con Gattuso nel quale "rimasi seriamente impressionato". Colloquio avvenuto ai 60 anni di Ancelotti: "Dovete ringraziare il Signore che in quel giorno mi ha messo la mano sulla spalla"."Con i calciatori solitamente non ho molti argomenti da condividere ma con lui si può parlare di tutto. Non è inquieto, è appagato sul piano personale ed economico e non ha questo bisogno spasmodico di rincorrere un miglioramento di chissà cosa. E' una di quelle persone che serenamente svolge la ... Leggi su ilfogliettone

