Assassin's Creed Valhalla non avrà missioni secondarie 'tradizionali' (Di lunedì 13 luglio 2020) Il prossimo Assassin's Creed Valhalla non presenterà quasi nessuna missione secondaria, secondo il narrative director del gioco.Parlando con Gamespot prima dell'evento Ubisoft Forward di ieri, il narrative director di Valhalla, Darby McDevitt, ha affermato che, a differenza dei precedenti capitoli di Assassin's Creed, le tradizionali missioni secondarie saranno "quasi inesistenti" in Valhalla. Invece, il titolo imminente includerà più "eventi mondiali" accanto alla questline principale del gioco e questi contenuti si verificheranno in modo più spontaneo.Secondo lo sviluppatore, il team ha intrapreso questa strada perché è più in linea con la narrazione del gioco. ... Leggi su eurogamer

fattoquotidiano : Ubisoft, scandalo sessismo e molestie negli uffici del gigante dei videogiochi che ha creato Assassin’s Creed: allo… - GamingToday4 : Assassin’s Creed Valhalla, anche i gatti potranno essere reclutati nel gioco - botxboxseriesx : RT @tuttoteKit: Assassin’s Creed Valhalla: non ci saranno side quests tradizionali, ecco perché #AssassinsCreedValhalla #GoogleStadia #PS4… - tuttoteKit : Assassin’s Creed Valhalla: non ci saranno side quests tradizionali, ecco perché #AssassinsCreedValhalla… - Psygnosis_Gamer : @Game_pusher @forgelord91 Ah ovviamente si, siccome c'è il cappuccio e la lama celata automaticamente è assassin's… -