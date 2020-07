Ancora una delusione per iPhone 12: batteria inferiore all’iPhone 11? (Di lunedì 13 luglio 2020) Dovevamo Ancora digerire la notizia dell'iPhone 12 venduto senza caricabatteria e pure senza auricolari ma giunge una notizia altrettanto negativa per i prossimi melafonini. La capacità delle loro batterie potrebbe essere non certo quella che ci si aspetterebbe dai nuovi top di gamma, addirittura inferiore a quella degli attuali iPhone 11. Le ultime indiscrezioni hardware sono giunte dal sito SmartPrice.com e rilanciate da PhoneArena. I melafonini attesi, come oramai ben noto ai fan dei prodotti Apple, dovrebbero essere ben 4, ossia due iPhone 12 "standard" nei modelli semplice e Max e due Pro, sempre nella variante di base e Ancora quella Max. Ebbene, ecco esattamente l'amperaggio che dovrebbe avere ognuno dei dispositivi in arrivo a ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Ancora una In Germania l’estremismo destra è ancora una minaccia per la sicurezza Linkiesta.it Nel Decreto Rilancio non ci sono misure per i giovani: così, ancora una volta, la politica li abbandona

Se gli anziani sono state le vittime del Covid-19 anche a causa delle scelte avventate di alcuni amministratori locali, che hanno trasformato le RSA in ricoveri per ammalati di Coronavirus, dobbiamo ...

Napoli-Milan, Ibrahimovic è una furia dopo il cambio. Pioli: “Ecco perché si è arrabbiato”

Al suo posto Rafael Leao quando ancora mancava mezz’ora al termine ... “A fine partita era serenissimo, ci vuole dare una mano”. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con ...

