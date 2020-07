Timori per la privacy e acquisizioni “killer”. L’Ue minaccia indagini su Google per il caso Fitbit (Di domenica 12 luglio 2020) Il colosso del web vuole comprare la promettente società di accessori tecnologici per fare sport e monitorare lo stato di... Leggi su europa.today

Ultime Notizie dalla rete : Timori per Adelante con juicio: la domanda è frenata dai timori per salute e lavoro FIRSTonline Una Mercedes delicata: “Stiamo lontani dai cordoli”

Il pronostico è chiaro, sull’asciutto come sul bagnato: la Mercedes è la grande favorita per la vittoria del primo GP di Stiria della storia. A sette giorni di distanza dal successo di Valtteri Bottas ...

Mani libere su zone rosse e smart working. Ma i tecnici protestano: "Mai stati contattati"

La proroga dello stato di emergenza, con il premier Conte che si tiene i pieni poteri per altri sei mesi, è diventata subito una questione politica. Una notizia che colpisce, soprattutto in questa fas ...

