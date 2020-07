Serie A, pareggi beffa per Bologna e Verona. Colpo salvezza della Samp (Di domenica 12 luglio 2020) Tra le quattro partite delle 19.30 spicca il Colpo salvezza della Sampdoria . Gli uomini di Ranieri espugnano 3-1 la "Dacia Arena" di Udine e si portano a +6 sul terzultimo posto. Nel finale di primo ... Leggi su quotidiano

TweetNotizie : Serie A. Pareggi nel recupero di Fiorentina (1-1) col Verona e Parma (2-2) col Bologna - Solo_La_Lazio : ?? #SerieA, 3 pareggi e una vittoria esterna nei match delle 19:30 ?? - MomentiCalcio : #SerieA, le partite delle 19:30: solo pareggi e vittoria della #Samp a #Udine - 100x100Napoli : I risultati delle quattro gare delle 19.30. #SerieA - TuttoMercatoWeb : Serie A, i risultati delle gare delle 19.30: successo Samp in rimonta. Poi solo pareggi -

Ultime Notizie dalla rete : Serie pareggi

La serie A torna in campo per la sua 32esima giornata domenica 12 luglio. Ecco i nostri pronostici sulle 6 sfide in calendario. Si comincia con uno scontro molto delicato in chiave salvezza tra il Gen ...Parma, 12 lug. - (Adnkronos) - Incredibile rimonta del Parma, che in pieno recupero rimonta due gol al Bologna nel derby della Via Emilia, valido per la 32esima giornata di Serie A e disputato allo st ...