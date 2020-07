Serie A, oggi si chiude la 32esima giornata: ecco il programma completo (Di lunedì 13 luglio 2020) Questa sera si chiude la 32esima giornata di Serie A con il posticipo tra Inter e Torino. Questo il programma: SABATO 11 LUGLIO Ore 17:15 – Lazio-Sassuolo 1-2 (L. Alberto – Raspadori, Caputo) Ore 19:30 – Brescia Roma 0-3 (Fazio, Kalinic, Zaniolo) Ore 21:45 – Juve-Atalanta 2-2 (Ronaldo, Ronaldo – Zapata, Malinovskiy) DOMENICA 12 LUGLIO Ore 17:15 – Genoa-Spal 2-0 (Pandev, Shone) Ore 19:30 – Cagliari-Lecce 0-0 Ore 19:30 – Fiorentina-Verona 1-1 (Cutrone – Faraoni) Ore 19:30 – Parma-Bologna 2-2 (Inglese, Kurtic – Danilo, Soriano) Ore 19:30 – Udinese-Sampdoria 1-3 (Lasagna – Quagliarella, Bonazzoli, Gabbiadini) Ore 21:45 – Napoli-Milan 2-2 (Di Lorenzo, Mertens – Hernandez, Kessie) LUNEDI’ 13 LUGLIO Ore 21:45 ... Leggi su alfredopedulla

