Serie A: Juventus, un pareggio da scudetto. Ma l'Atalanta merita applausi (Di domenica 12 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti coi ragazzi! Un'unica voce: #FinoAllaFine Live Match su - brfootball : Juventus mark Gianluigi Buffon's record-breaking 648th Serie A appearance ?? - OptaPaolo : 3 - L’#Atalanta è la prima squadra a vantare almeno tre giocatori con almeno 15 reti all’attivo – (Muriel a 17, Ili… - AtalantaBCFeed : Serie A: Juventus, un pareggio da scudetto. Ma l’Atalanta merita applausi #ForzaAtalanta #ABC1907 - MondoTV241 : Sabato di Serie A: Roma ok, Juve a metà, la Lazio stecca #SerieA #juventus #lazio #roma -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Juventus

Una sfida dal sapore di Champions, che vale tantissimo per il campionato e che mette di fronte i due migliori giocatori della Serie A: tra poche ore allo Stadium si affrontano Juve e Atalanta e ancor ...TORINO - Finisce 2-2 con grandi emozioni la super sfida tra Juventus e Atalanta, valida per la 32^ giornata di Serie A. A Torino la squadra di Gasperini va due volte in vantaggio, nel primo tempo con ...