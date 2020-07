Live F1, GP Stiria in diretta: Hamilton tranquillo al comando, Bottas insegue Verstappen (Di domenica 12 luglio 2020) Sempre Hamilton davanti con 5" su Verstappen che a sua volta ha 6"7 su Bottas. Quarto solitario Albon, poi Ricciardo, Stroll, Perez Sainz Raikkonen (senza pit) Norris Gasly Kvyat Giovinazzi... Leggi su ilmessaggero

"The car felt a lot better so it is a shame we don’t have the chance to test the race pace and our upgrades"#AustrianGP ????#F1 pic.twitter.com/sZRuSNlLXt Come nello scorso GP di Austria, anche oggi ...Anche questa domenica 12 luglio le monoposto della Formula 1 sono pronte a riaccendere i motori in occasione della gara del GP Stiria 2020 che si correrà nel primo pomeriggio odierno. Secondo appuntam ...